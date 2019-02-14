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14.02.2019, 21:21

Экс-замглавы ФБР: В Минюсте США думали над увольнением Трампа

Экс-замглавы ФБР: В Минюсте США думали над увольнением Трампа - Фото
Фото: EPA

25-я поправка к Конституции США позволяет уволить президента страны

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В мае 2017 года руководство министерства юстиции США было настолько обеспокоено из-за решения президента Дональда Трампа освободить Джеймса Коми с должности директора ФБР, что они обсуждали возможность применить 25-ю поправку к Конституции и отстранить президента от должности. Об этом заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, передает Голос Америки.

Это первый раз, когда чиновник признал, что такие обсуждения велись на высоком уровне Минюста США.

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Согласно 25-й поправки к Конституции, если вице-президент и большинство членов кабинета решат, что президент "не способен осуществлять свои полномочия и выполнять обязанности" президентства, они могут начать процедуру его отстранения от должности. Такое решение так и не было принято.

Маккейб был уволен в марте 2018 года министром юстиции Джеффом Сешнсом, после того, как выяснилось, что он давал ложные показания об утечке информации.

Трамп резко раскритиковал Маккейба в Twitter.

"Опозоренный заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб притворяется "маленьким бедным ангелом", но на самом деле, он сыграл большую роль в скандале Хиллари и обмане с Россией", - среди прочего написал Трамп.

Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 10 мая 2017 года. Коми был назначен директором бюро в 2013 году 44-м президентом Бараком Обамой. Срок его полномочий заканчивался в 2023-м.

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Теги: дональд трамп, Джеймс Коми, увольнение, эндрю маккейб
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