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25.06.2019, 16:34

Эксперт ООН предупреждает о "климатическом апартеиде"

Эксперт ООН предупреждает о "климатическом апартеиде" - Фото
Фото: ЕРА

По оценкам ООН, те, кто внес наименьший вклад в выбросы, пострадают больше всего

Эксперт ООН предупредил о возможном "климатическом апартеиде", когда негативные последствия климатических изменений затронут в большей степени бедное население планеты, меньше всего влияющее на климат. Об этом сообщает ВВС.

Даже если нынешние цели будут достигнуты, "миллионы обнищают", говорит в своем докладе Филипп Олстон, специальный эксперт ООН по вопросам крайней нищеты.

Ключевое предупреждение заключается в том, что бедные больше всего пострадают от повышения температуры, а также от потенциальной нехватки продовольствия и конфликтов, которые могут сопровождать такие изменения.

Ожидается, что развивающиеся страны понесут не менее 75% затрат на изменение климата - несмотря на то, что более бедная половина населения мира производит всего 10% выбросов.

Те, "кто внес наименьший вклад в выбросы..., пострадают больше всего", сказал Олстон, предупредив, что это может нивелировать 50-летний прогресс в сокращении бедности.

Эксперт приводит примеры того, как богатые люди в западных странах справляются с экстремальными погодными явлениями. По его словам, спасением богатых занимаются частные спасательные компании, в то время как более бедное население вынуждено терпеть лишения.

Олстон сказал также о социальных последствиях. По его оценкам, 140 миллионов лиц будут перемещены только в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки.

Демократия, предупредил эксперт, также может оказаться под угрозой, поскольку правительства попытаются внести серьезные изменения в управление, чтобы справиться с ситуацией.

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Теги: ООН, климат, бедность, апартеид
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