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28.12.2018, 07:20

Экспорт оружия из Германии сократился более чем на €1,5 млрд

Экспорт оружия из Германии сократился более чем на €1,5 млрд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно данным министерства экономики ФРГ лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир

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Экспорт вооружений из Германии в 2018 году резко сократился. По состоянию на 13 декабря, ФРГ поставила за рубеж оружие и другие военные товары на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны в ответ на запрос депутата бундестага Омида Нурипура из партии Союз 90/зеленые, передает Deutsche Welle.

Данные из этого документа обнародованы в пятницу, 28 декабря. Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро. Таким образом, экспорт вооружений сокращается уже третий год подряд. В последний раз рост отмечался в 2015 году, достигнув рекордного показателя в 7,86 млрд евро.

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Согласно данным министерства экономики ФРГ лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), за ними следуют США (506 млн евро), Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).

"В связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в ноябре 2018 года правительство Германии ввело полный запрет на экспорт оружия Эр-Рияду. Помимо этого, в марте Берлин решил не поставлять оружие странам, непосредственно вовлеченным в военные действия в Йемене", - отмечается в сообщении.

Однако в правительстве ФРГ сделали исключение для уже одобренных поставок. Саудовская Аравия возглавляет военный альянс из девяти стран, которые в Йемене ведут боевые действия против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

10 декабря 2018 года сообщалось, что США традиционно лидируют в рейтинге объемов продажи оружия, а Россия вышла на второе место. 

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Теги: Германия, США, саудовская аравия, Алжир, экспорт оружия
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