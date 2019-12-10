Электромобили могут лишить работы 80 000 человек в ближайшие годы

Электрокар BMW i3

В ближайшие несколько лет количество рабочих мест в автомобильной отрасли сократится примерно на 80 000 из-за перехода машин с бензина на электричество, а также растущей популярности приложений для совместных поездок и использования авто. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущие автопроизводители уже запустили процесс оптимизации. Например, по данным агентства, Daimler и Audi объявили о сокращении 20 000 рабочих мест. Только в Audi считают, что увольнение 9500 рабочих к 2025 году позволит получить около 6 млрд евро, которые будут инвестированы в производство электроавто.

Ожидается, что темпы сокращения рабочих мест в Mercedes-Benz, Porsche и BMW будут "более заметными в 2020 году".

За девять месяцев 2019 года в Украине было зарегистрировано 5500 электромобилей (397 коммерческих и 5081 легковых).

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