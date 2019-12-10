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Электромобили могут лишить работы 80 000 человек в ближайшие годы

Электромобили могут лишить работы 80 000 человек в ближайшие годы - Фото
Электрокар BMW i3
10.12.2019, 10:03

На автомобильную промышленность также влияет растущая популярность каршеринга и приложений для совместных поездок

В ближайшие несколько лет количество рабочих мест в автомобильной отрасли сократится примерно на 80 000 из-за перехода машин с бензина на электричество, а также растущей популярности приложений для совместных поездок и использования авто. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущие автопроизводители уже запустили процесс оптимизации. Например, по данным агентства, Daimler и Audi объявили о сокращении 20 000 рабочих мест. Только в Audi считают, что увольнение 9500 рабочих к 2025 году позволит получить около 6 млрд евро, которые будут инвестированы в производство электроавто.

Ожидается, что темпы сокращения рабочих мест в Mercedes-Benz, Porsche и BMW будут "более заметными в 2020 году".

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электрокар автомобильная промышленность
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