Энергокризис в Китае: некоторые поставщики Apple и Tesla приостановили работу
Из-за снижения энергопотребления в Китае сократились объемы тяжелой промышленности, некоторые поставщики Apple и Tesla приостанавливают производство. Об этом сообщает Reuters. со ссылкой на пресс-службы компаний-поставщиков.
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Несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство в соответствии с более жесткой политикой энергопотребления. В частности, Unimicron Technology Corp (3037.TW), Eson Precision Ind Co Ltd (5243.TW) и Concraft Holding Co Ltd (4943.TW) приостановили производство на несколько дней.
Однако два крупных тайваньских производителя микросхем United Microelectronics Corp (UMC) (2303.TW) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd заявили, что их китайские предприятия работают в обычном режиме.
По словам аналитиков, ситуация связана с ограниченными поставками угля в Китае и ужесточением норм выбросов. Из-за этого сократились объемы тяжелой промышленности в нескольких регионах, что замедляет темпы экономического роста страны.
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