ЕС дал Британии двое суток на выход из тупика по Brexit

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Чиновники Европейского Союза заявили, что будут работать без перерыва в выходные дни, если к пятнице, 8 марта, получат "приемлемые" идеи для выхода из тупика в переговорах о Brexit, передает BBC.

При этом, Великобритания заявила, что "разумные" предложения уже были сделаны.

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Переговорный процесс зашел в тупик в вопросе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Новое голосование по Brexit запланировано на следующую неделю

Reuters со ссылкой на свой источник в британском правительстве сообщает, что в настоящее время британской стороне нечего предложить для решения вопроса. "Они ничего не предпринимают - они не готовы сделать то, что нужно. Возможно, что что-то может измениться в течение следующих 48 часов, но на данный момент нет ничего, что можно было бы предложить", сказал собеседник агентства.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

27 февраля парламент Великобритании проголосовал в пользу новой стратегии премьер-министра Терезы Мэй о Brexit, которая может привести к переносу даты выхода королевства из ЕС.