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26.03.2019, 15:33

ЕС и Китай хотят реформировать международные институты

ЕС и Китай хотят реформировать международные институты - Фото
Фото: depositphotos.com

В Париже состоялась встреча канцлера Германии, президента Франции, главы Еврокомиссии и председателя КНР

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ЕС и Китай намерены реформировать международные институты, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), а также механизмы в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Приверженность данным целям сегодня выразили в рамках встречи в Париже канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Переговоры прошли в формате подготовки к запланированному на 9 апреля саммиту ЕС-КНР, в рамках которого, как ожидается, будут обсуждаться перспективы соглашения о гарантиях для иностранных капиталовложений, а также вопрос открытия китайского рынка для европейских компаний.

По итогам четырехсторонней встречи в Париже Меркель и Цзиньпин выразили уверенность, что международное сотрудничество должно быть нацелено на поиск взаимовыгодных решений.

"Мы хотим совместно создать новый многосторонний формат - более справедливый и сбалансированный", - подчеркнул Макрон после продлившихся около часа переговоров в Елисейском дворце.

Президент Франции предупредил, что Брюссель ожидает от китайских партнеров уважения в отношении "единства ЕС, а также тех ценностей, носителем которых он является".

21 марта 2019 года сообщалось, что США пока не будут отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.

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Теги: Макрон Эмманюэль, Китай, ЕС, ангела меркель, Жан-Клод Юнкер, си цзиньпин
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