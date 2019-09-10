ЕС создаст новый оборонный орган: в приоритете космическое оружие

Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Европейский союз создаст новое оборонное подразделение, которое займется, в том числе, разработкой космического вооружения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

"Европейский союз никогда не будет военным союзом. Но государствам-членам Европейского Союза много раз говорили... что общие закупки для их вооруженных сил имеют первостепенное значение", - сказал она.

Фон дер Ляйен считает, что эти планы пойдут на пользу НАТО. "НАТО всегда будет (нашей) коллективной обороной", - сказала она.

Пословам фон дер Ляйен, оборонное подразделение будет основано на военном пакте ЕС, подписанном в конце 2017 года. Его задача - интеграция сил обороны стран-членов ЕС путем разработки нового вооружения и содействия быстрому развертыванию.

Подразделение займется также разработкой космического оружия на фоне аналогичных усилий, прилагаемых в последнее время Китаем, Россией и США.

Будущий орган будет поддержан общим оборонным фондом в 13 миллиардов евро. Ожидается, что правительства ЕС в дальнейшем увеличат его размер.

Эта инициатива, вероятно, связана с оккупацией Россией украинского Крыма, отмечает издание. До 2014 г страны ЕС, наоборот, сокращали расходы на оборону.

В июне стало известно, что Североатлантический альянс впервые в истории разработал космическую стратегию.