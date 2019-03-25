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25.03.2019, 07:40

ЕС установил более 5000 случаев распространения Россией фейков

ЕС установил более 5000 случаев распространения Россией фейков - Фото
Фото: Pixabay

С 2015 года эксперты по борьбе с пропагандой зарегистрировали более 5000 случаев дезинформации, исходящей от России

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Более 5000 случаев российской дезинформации зарегистрировала с 2015 года специальная европейская группа борьбы с фальшивыми прокремлевскими сообщениями. Больше всего случаев дезинформации, более 2000, касались Украины, отмечает Польское радио.

Эксперты группы по борьбе с пропагандой и дезинформацией России определили, например, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли.

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Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже - что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Проходила даже информация о том, что США работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.

В докладе о случаях российской дезинформации почти 1200 касались США. Третье место занимает сам ЕС - 700 случаев, из них более 120 - на тему Польши. Речь идет о территориальных требования по Украине и мечтах восстановить империю. Более 400 случаев российской дезинформации было посвящено НАТО и Сирии, немного меньше миграции и примерно 40 – теме Brexit.

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Теги: ЕС, фейк, пропаганда, дезинформация, Азов
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