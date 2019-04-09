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09.04.2019, 12:46

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро - Фото
Алексей Навальный (фото - ЕРА)

Российский оппозиционер настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить основателю Фонда борьбы с коррупцией, российскому оппозиционеру Алексею Навальному более 22 тысяч евро. Об этом сообщает Медуза.

По решению суда Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и еще 2,7 тысячи евро судебных издержек. Оппозиционер настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро.

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Суд посчитал незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений.

Также суд признал, что нарушена статья конвенции о защите прав человека "Пределы использования ограничений в отношении прав".

В решении суда сказано, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист.

"Суд считает, что оппозиционера поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность, в том числе посещение мероприятий", - отмечается в сообщении.

Целью преследования, уверены в ЕСПЧ, стало подавление политического плюрализма.

15 ноября 2018 года сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал "политически мотивированными" задержания российского Навального.

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Теги: алексей навальный, еспч
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