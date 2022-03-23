"Это лишь начало". Шольц обещает России новые санкции и прогнозирует крах ее экономики

Немецкий канцлер Олаф Шольц говорит, что Россия "только начинает" ощущать на себе самые тяжелые последствия санкций, и в ближайшее время будут приняты новые ограничительные меры против страны-оккупанта. Об этом он рассказал в бундестаге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шольц заявил, что шквал санкций толкает российскую экономику к пропасти, фондовая биржа закрывается, рубль падает, а иностранные компании "покидают страну сотнями".

Канцлер обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому: "Президент Зеленский, Украина может рассчитывать на нашу помощь! Мы ввели санкции, которые работают. Многие из самых тяжелых последствий станут очевидными только в ближайшие недели. И мы постоянно ужесточаем санкции".

Далее Шольц сказал, что "каждый день обеспокоенные граждане пишут мне - не будет ли здесь у нас войны?"

"На этот вопрос может быть только один ответ: 80 лет мы избегали невообразимого, так и должно оставаться! НАТО не станет стороной войны в Украине", - пообещал он немцам.

Читайте также: Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT – Bloomberg

По его словам, правительство Германии окажет посильную помощь домохозяйствам и компаниям из-за растущих счетов за электроэнергию, так как страна постепенно отказывается от импорта энергоносителей из России.

Он добавил, что единственный способ отреагировать на нынешнюю зависимость от поставок энергоносителей - быстрее развивать возобновляемую энергетику и повышать энергоэффективность.

17 марта Шольц заявил, что на Украину "напал Путин", а россияне "ни при чем". Глава Рады Стефанчук ответил ему первым, а потом – и другие политики Украины.

Читайте также: Переговоры с Путиным бессмысленны, они ни к чему не приведут – депутат бундестага

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.