"Это не пресса": Партия Макрона не пустит RT и Sputnik на выборы

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Во Франции партия президентского большинства "Вперед, Республика!" не даст аккредитации сотрудникам российских госСМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент. Такое заявление сделал директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, передает Международное французское радио.

"Мы не аккредитуем ни Russia Today, ни Sputnik на освещение нашей кампании, так как это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля, - сказал Сежурне. - Они не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию".

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Он добавил, что россияне тратят больше миллиона евро каждый месяц на распространение фейковых новостей, и назвал их европейским и мировым инструментом пропаганды.

Французское издание Sputkik назвало это решение очередной атакой на себя партии Эмманюэля Макрона.

В мае 2017 года Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik "органами лживой пропаганды". Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции, российский президент на него не ответил.