"Это продолжается": Папа о сексуальном насилии над монахинями

Папа Франциск (фото - EPA)

Папа Франциск заявил, что намерен предпринять все возможные меры для того, чтобы прекратить насилие над монахинями со стороны священников и епископов, некоторые из которых использовали женщин в качестве секс-рабынь. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в последнее время все больше монахинь, воодушевленных движением #MeToo, стали рассказывать о жестоком обращении со стороны священников и епископов.

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"Это правда... Были священники и даже епископы, которые делали это. Я думаю, что это все еще продолжается, ведь что-то не останавливается только потому, что вы узнали об этом", - сказал Франциск.

Папа римский добавил, что в Ватикане работают над этим, некоторые священники уже отстранены. Также Франциск напомнил о том, что бывший папа Бенедикт распустил один религиозный орден женщин вскоре после своего избрания понтификом в 2005 году: "Потому что рабство стало частью этого ордена, даже сексуальное рабство со стороны священников и основателя".

В июне прошлого года суд Ватикана приговорил католического священника, бывшего сотрудника миссии Святого престола в США Карло Капеллу к пяти годам лишения свободы за хранение детской порнографии.