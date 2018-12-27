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27.12.2018, 07:43

Еврокомиссар о "жестком" Brexit: Для ФРГ возможны новые расходы

Еврокомиссар о "жестком" Brexit: Для ФРГ возможны новые расходы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Гюнтер Эттингер отметил, что "если Лондон не выплатит свою долю в бюджет ЕС, на ФРГ ляжет новое финансовое бремя"

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Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер предупредил о возможном дополнительном финансовом бремени для Германии, если Великобритания выйдет из Евросоюза без принятого соглашения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств в качестве плательщика в бюджет Европейского Союза, это может в 2019 году повлечь за собой для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро", - заявил Эттингер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 27 декабря.

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В то же время еврокомиссар, по собственным словам, не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

"Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все-таки проголосуют за договор", - заявил Эттингер. Он добавил, что "неупорядоченный" выход Великобритании из ЕС или идея нового референдума не найдут поддержки большинства.

По словам Гюнтера Эттингера, вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Тем не менее, я предполагаю, что в конце марта Brexit произойдет", - подчеркнул Эттингер.

13 декабря 2018 года сообщалось, что британские депутаты смогут проголосовать по соглашению о Brexit только после 7 января следующего года. Крайний срок для принятия решения парламентом Британии - 21 января.

В конце ноября в ЕС заговорили об отмене Brexit и о проведении второго референдума. Незадолго до этого несколько британских министров из-за выхода страны из ЕС даже подали в отставку. Позже в Евросуде начались обсуждения по остановке Brexit: согласно статье 50 Лиссабонского договора за Британией оставалось право в одностороннем порядке остановить выход из ЕС.

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Теги: переговоры по Brexit, Гюнтер Эттингер
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