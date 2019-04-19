Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

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Европарламент в четверг, 18 апреля, одобрил создание совместного фонда обороны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались. Будущий фонд должен привлечь инновации в оборонную промышленность, в частности содействовать развитию новых систем вооружений.

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Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 - 2027 годы.

Европарламент 18 апреля одобрил создание совместного фонда обороны. Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались. Будущий фонд должен привлечь инновации в оборонную промышленность, в частности содействовать развитию новых систем вооружений.

Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 - 2027 годы.

В марте председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия и Франция ведут совместную работу над проектом боевого самолета, а остальные страны "приглашаются к участию". Следующий шаг - создание совместного авианосца - подчеркнет глобальную роль Евросоюза в вопросах безопасности и мира, подчеркнула председатель ХДС. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект совместного создания европейского авианосца.

3 мая 2018 года Евросоюз объявил о планах выделить около 20 млрд евро на оборону в рамках нового долгосрочного бюджета.