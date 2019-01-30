Евросоюз хочет упростить визовый режим для коротких поездок

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Европарламент и Совет Евросоюза во вторник, 29 января, достигли пока не закрепленного официально соглашения о новом визовом кодексе ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соглашение предусматривает новые правила для коротких поездок в ЕС (на срок до 90 дней в 180-дневный период, - ред.).

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"Основная цель реформы - облегчить законные поездки для туризма, торговли и бизнеса, одновременно принимая меры для борьбы с нелегальной иммиграции", - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Заявление на получение визы теперь можно будет подать за шесть месяцев до поездки (ранее - только за 3 месяца), цена визы увеличится с 60 до 80 евро.

"Будет существовать прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, выдающей визу, к сотрудничеству с ЕС в области миграционной политики. Брюссель особенно интересуют усилия, которые прилагает страна, в вопросе приема назад нелегальных мигрантов", - уточняется в сообщении.

Достигнутое неформальное соглашение должен утвердить Европарламент, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в официальном журнале ЕС.

7 ноября 2019 года правительство Таиланда решило временно отменить для туристов из Украины и ряда других стран уплату обязательного визового сбора по прибытию.