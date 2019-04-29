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29.04.2019, 15:58

Евросоюз критикуют за чрезмерное влияние концернов - доклад

Евросоюз критикуют за чрезмерное влияние концернов - доклад - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Организация LobbyControl выпустила доклад, посвященный лоббизму в Евросоюзе

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За последние годы Европейский Союз сделал определенные шаги по направлению к уменьшению влиянию лоббистов на политические решения, однако этого недостаточно. Таков вывод сделала общественная организация LobbyControl, представившая в понедельник, 29 апреля, свой доклад, посвященный лоббизму в ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Порой (концерны, - ред.) могут перехватывать как законы, так и политические процессы", - заявила управляющая политическим крылом организации Имке Дирсен.

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Издание отмечает, что лоббизм осуществляется в основном через Совет ЕС, который в докладе назван "непрозрачным" органом - там национальные правительства пытаются действовать в интересах своей локальной промышленности.  

Германия пыталась затормозить введение тестов на выхлопные газы в интересах автомобильной промышленности.

"В ЕС работают 25 тысяч лоббистов, располагающих бюджетом в 1,5 млрд евро", - говорится в докладе.

В 2008 году в ЕС была создана база данных Transparency Register, в которой "группы влияния"  - то есть лоббисты - должны регистрироваться и предоставлять сведения о своих финансовых и прочих интересах. Такой открытый общественный справочник стал ответом на критику в адрес ЕС в непрозрачности при принятии важных решений.

27 марта 2019 года сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Daimler (производитель авто Mercedes-Benz) близок к соглашению о продаже 50% доли в подразделении Smart китайской компании Geely.

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Теги: евросоюз, концерты, LobbyControl, Имке Дирсен
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