Евросоюз может с 1 июля открыть свои границы для туристов

Европейский Союз планирует с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление запрета на большинство поездок в блок. Об этом сообщает Bloomberg.
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Ранее государства-члены ЕС высказались за продление после 15 июня ограничений на въезд в блок для граждан третьих стран.
Сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам ЕС с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление . Оно будет "учитывать ряд принципов и критериев" и будет "основано на общем скоординированном подходе государств-членов", заявил Боррель.