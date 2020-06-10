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Евросоюз может с 1 июля открыть свои границы для туристов

Евросоюз может с 1 июля открыть свои границы для туристов - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)
10.06.2020, 18:38

Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам ЕС с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление

Европейский Союз планирует с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление запрета на большинство поездок в блок. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ранее государства-члены ЕС высказались за продление после 15 июня ограничений на въезд в блок для граждан третьих стран.

Сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам ЕС с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление . Оно будет "учитывать ряд принципов и критериев" и будет "основано на общем скоординированном подходе государств-членов", заявил Боррель.

  • 13 мая сообщалось, что Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм.
  • 19 мая Кабинет министров Украины по предложению МИД начал работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.
  • 19 июня в МИД сообщили, что активно обсуждают возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.
Вадим Ребрина
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