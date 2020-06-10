Евросоюз может с 1 июля открыть свои границы для туристов

Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Европейский Союз планирует с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление запрета на большинство поездок в блок. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ранее государства-члены ЕС высказались за продление после 15 июня ограничений на въезд в блок для граждан третьих стран.

Сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам ЕС с 1 июля начать "постепенное и частичное" ослабление . Оно будет "учитывать ряд принципов и критериев" и будет "основано на общем скоординированном подходе государств-членов", заявил Боррель.

13 мая сообщалось, что Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм.

19 мая Кабинет министров Украины по предложению МИД начал работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

19 июня в МИД сообщили, что активно обсуждают возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.