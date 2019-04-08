Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 08:40

Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки - Фото
Фото: Pixabay

Руководство Facebook обсуждает проект "Симба" - прокладку подводного кабеля вокруг Африки

Реклама
Реклама

Компания Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки. Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующий проект назвали "Симба".

Таким образом Facebook намерен облегчить себе доступ к пользователям на Африканском континенте. Основная задача проекта - увеличение пропускной способности соединения и привлечение новых клиентов.

Реклама

Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен, поскольку проект находится на стадии обсуждения.

Ранее Facebook подключался к подобным проектам телекоммуникационных компаниий, однако те не имели достаточных средств для прокладки оптоволоконных трасс.

Отправить:
Распечатать:
Теги: facebook, африка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 