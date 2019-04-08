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Компания Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки. Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующий проект назвали "Симба".

Таким образом Facebook намерен облегчить себе доступ к пользователям на Африканском континенте. Основная задача проекта - увеличение пропускной способности соединения и привлечение новых клиентов.

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Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен, поскольку проект находится на стадии обсуждения.

Ранее Facebook подключался к подобным проектам телекоммуникационных компаниий, однако те не имели достаточных средств для прокладки оптоволоконных трасс.