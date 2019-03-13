Facebook информирует о ситуации с масштабным сбоем через Twitter

Соцсети (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Компания Facebook использует социальную сеть Twitter, чтоб информировать о ходе решения проблем, возникших на ее собственном ресурсе.

"Мы сосредоточены на том, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", - говорится в недавней публикации.

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Ранее сегодня сообщалось, что социальные сети Facebook и Instagram переживают масштабный сбой. В частности, украинские пользователи Facebook с утра информировали о проблемах с размещением постов, если в них отмечен еще один юзер. Сейчас страница соцсети не загружается полностью, есть проблемы с размещением постов и комментариев. Сбоит и мессенджер - уведомления о новых сообщениях появляются, но текст не виден. По данным сайта Downdetector, у Facebook неполадки со вчерашнего дня.

7 марта Facebook сообщил, что планирует ввести сквозное шифрование на всех платформах соцсети. Сейчас эта функция безопасности действует только в мессенджере WhatsApp.