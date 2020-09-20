Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram через камеру смартфона

В США женщина подала в суд на Facebook – она считает, что компания шпионит за пользователями через камеру смартфона

Пользователь Instagram из США Британи Кондити подала иск в суд против Facebook – она считает, что компания сознательно использует камеру смартфона, когда люди пользовались приложением, чтобы собирать "выгодную и ценную информацию" о пользователях. Об этом сообщает Голос Америки.

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Кондити считает, что "Facebook способен увеличить прибыль от рекламы, нацелившись на потребности клиентов более, чем когда-либо, получая чрезвычайно приватные и интимные персональные данные о своих пользователях".

"Facebook может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram, что обеспечивает их чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей", - заявляет девушка. Facebook пока никак не отреагировала на обвинения.

Ранее Facebook уже обвиняли в шпионаже за пользователями через камеру телефонов. Тогда компания отрицала все обвинения, перекладывая вину на неисправность в системе телефонов. Еще один иск против FB подали из-за использования технологии распознавания лиц, чтобы незаконно собирать биометрические данные. Компания предложила истцу $650 млн мировых.

Владислав Сердюк

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