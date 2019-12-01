Facebook впервые пометил пост как фейковый

Facebook (фото - depositphotos.com)

Администрация соцсети Facebook добавила примечание под постом сингапурского новостного сайта States Times Review о том, что в нем указана неправдивая информация. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление Facebook.

В компании заявили, что применили ярлык к сообщению, "определенному правительством Сингапура как содержащему ложную информацию", как того требует недавно принятый в стране закон о фейковых новостях.

Сам пост не корректировался, примечание от Facebook было добавлено под оригинальным текстом, и его видно только пользователям соцсетей в Сингапуре.

При этом в компании выразили надежду, что закон не повлияет на свободу слова, а его применение будет "взвешенным и прозрачным".