Facebook забанил рекламу лука: посчитал фото "слишком сексуальным"

Позже компания социальной сети извинилась за ошибку

Канадская компания The Seed Company by E.W. Gaze хотела разместить рекламу семян лука на Facebook, однако получила отказ, поскольку алгоритм посчитал фото лука слишком "сексуальным". Об этом сообщает ВВС.

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Позже компания социальной сети извинилась за ошибку, допущенную ее автоматизированной технологией.

В рекламе, отмеченной Facebook, был изображен лук Walla Walla, известный своим размером и сладким вкусом, сложенный в плетеную корзину с кусочками лука сбоку.

По словам менеджера магазина Джексона Маклина, потребовалось время, чтобы понять, в чем проблема с публикацией.

Затем он сообразил – круглые формы могут чем-то указывать на грудь или ягодицы.

Он знал, что его клиенты сочтут отказ от рекламы смешным и разместил фото вместе с автоматическим предупреждением Facebook о чрезмерной сексуальности рекламы.

Маклин сообщил, что некоторые клиенты публиковали в ответ изображения потенциально вызывающих подозрение моркови и тыквы. Позже он пожаловался администрации соцсети.

"Мы используем автоматизированные технологии, чтобы не допускать наготы в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу Walla Walla от… ну, знаете ли. Мы восстановили рекламу и приносим извинения за проблемы компании", – отметила глава отдела коммуникаций Facebook Canada Мэг Синклер.

По словам Маклина, компания оцифровывает весь свой инвентарь, чтобы сделать покупки в Интернете более доступными в условиях пандемии коронавируса, а инцидент только пошел на пользу.

"За последние три дня мы продали больше, чем за последние пять лет", – сказал Маклин, добавив, что теперь сорт Walla Walla внесли в список "сексуальный лук" на сайте компании.

20 июля сообщалось, что аудитория Facebook в Украине за полгода выросла на 1 млн до 15 млн пользователей, а Instagram – на 1,5 млн до 13 млн. Рекламные инструменты Facebook охватывают уже 21 млн пользователей

Арина Толина

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