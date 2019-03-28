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28.03.2019, 07:45

Facebook будет банить за поддержку белого национализма

Facebook будет банить за поддержку белого национализма - Фото
Фото: Pixabay

Facebook и Instagram заявили о запрете поддержки белого национализма на своих страницах

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Социальные сети Facebook и Instagram вчера, 27 марта, объявили о полном запрете "поддержки и восхваления белого сепаратизма и белого национализма" на своих страницах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Facebook заявляет, что провел ряд консультаций с "представителями гражданского общества и учеными", которые убедили компанию в том, что "белый национализм невозможно отделить от групп превосходства белой расы White Pride и организованных групп ненависти".

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Facebook допускает демонстрацию гордости за свое этническое происхождение, но будет преследовать за проявления белого национализма.

Соцсеть объявила о кампании "помощи тем, кто решится покинуть ряды радикалов" - им поможет организация Life After Hate.

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Теги: facebook, instagram
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