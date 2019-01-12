ФБР расследовало, действовал ли Трамп в интересах России - СМИ

Дональд Трамп (фото - EPA)

дополнено

Через некоторое время после того, как президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, в бюро открыли расследование, чтобы выяснить, не действовал ли американский лидер в интересах России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди бывших сотрудников правоохранительных органов, знакомых с расследованием.

Расследование должно было установить, представляли ли действия Трампа угрозу для национальной безопасности, а также сознательно ли Трамп работал на Россию или неосознанно попал под влияние Москвы.

Реклама

Также в ФБР расследовали, было ли увольнение Коми препятствованием правосудию.

В бюро от комментариев журналистам отказались. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что этому расследованию не стоит придавать столь большого значения, поскольку прошло уже полтора года, а никаких доказательств найдено не было.

Спикер Белого дома Сара Сандерс позже назвала предположение о том, что Трамп действовал в интересах России "абсурдом", а увольнение Коми объяснила необходимостью, назвав его "опозоренным политизированным наемником".

Ранее сегодня Трамп в своем Twitter заявил, что вел по отношению к России куда более жесткую политику, чем его предшественники.