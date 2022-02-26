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Федоров обратился к YouTube, к Meta и Netflixe с просьбой заблокировать для России сервисы

26.02.2022, 11:09
Федоров обратился к YouTube, к Meta и Netflixe с просьбой заблокировать для России сервисы - Фото
Фото пресс-служба Минцифры

Глава Минцифры Михаил Федоров обратился к компании YouTube с просьбой заблокировать пропагандистские российские СМИ, в частности, Россия 24, ТАСС, РИА Новости. Об этом он сообщил в своем телеграмме.

Чиновник также обратился к Mарку Цукербергу с просьбой заблокировать доступ россиян к Facebook и Instagram. А также к Netflixe по поводу блокирования их сервиса в РФ.

"Цель – не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения, – ваш кровавый царь ведет вас в небытие – меняйте это уже сейчас", – написал он.

Как отмечает Федоров, Россия уже наблюдает проблемы с доступом к ApplePay.

Ранее чиновник обратился к СЕО компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать магазин приложений Apple Store для граждан РФ.

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Ірина Петренко
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война с россией Михаил Федоров минцифры
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