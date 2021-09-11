Фильм об одесской колонии получил награду Венецианского кинофестиваля: список победителей

Фильм "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша, который снимался в одесской колонии, получил награду за лучший сценарий в программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает украинская кинокомпания Arthouse Traffic.

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Фильм 107 Mothers/Cenzorka совместного производства Словакии, Чехии и Украины рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирателями, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми.

Украинские продюсеры фильма: Денис Иванов и Arthouse Traffic при поддержке Министерства культуры.

В программе "Горизонты" участвовали также фильм Валентина Васяновича "Блик" и "Носорог" Олега Сенцова.

Главную награду в программе – за лучший фильм – получила литовская криминальная драма "Пилигримы" режиссера Луаринаса Барейсы.

Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие" француженки Одри Диван.

"Серебряный лев" за лучшую режиссуру достался Джейн Кэмпион за ленту "Власть пса".

Гран-при жюри был отмечен фильм "Рука Бога" итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Лучшим актером признан Джон Аркилла ("На работе: Пропавшие 8"), лучшей актрисой — Пенелопа Крус ("Параллельные матери").

Приз за лучший сценарий – Мегги Джилленхол за фильм "Пропавшая дочь".

Специальный приз жюри – "Il buco" итальянского режиссера Микеланджело Фраммартино.

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Вадим Ребрина

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