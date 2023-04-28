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Франция поддерживает проект Росатома в Венгрии – Le Monde

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 14:33
Франция поддерживает проект Росатома в Венгрии – Le Monde - Фото
"Пакш-2" в Венгрии (Фото: AFT)

Франция поддерживает в Венгрии проект атомной электростанции "Пакш-2", управляемый российской государственной корпорацией Росатом. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на собеседника в окружении министра энергетики страны.

По словам источника журналистов, Франция готова принять участие в российском проекте "Пакш-2", в том числе в строительстве двух новых атомных реакторов в Венгрии.

Он напомнил, что в настоящее время атомная промышленность не подпадает под санкции, которые Запад наложил на Россию за ее агрессию против Украины.

Издание отмечает, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил участие французской компании Framatome в проекте расширения АЭС "Пакш-2".

Журналисты объясняют, что Framatome делает это якобы для того, чтобы не допустить срыва российского проекта, из которого, возможно, выйдет немецкая компания Siemens Energy.

Участие последней блокируют высокопоставленные чиновники Германии. Венгерский МИД обвинил Германию в покушении на суверенитет страны и заявил, что у немецких чиновников нет правовых оснований блокировать поставки.

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Мілана Головань
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Пакш-2 Германия война энергетика франция Росатом
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