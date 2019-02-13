Франция разбомбила вооруженную колонну противников власти в Чаде

Фото: пресс-служба ВВС Франции

Бомбардировщики Военно-воздушных силы Франции нанесли удары по тяжеловооруженной колонне повстанцев из альянса "Союз сил сопротивления", которые на прошлой неделе прибыли с юга Ливии в Чад, "чтобы устроить государственный переворот". Об этом агентство Reuters пишет со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Вмешательство было абсолютно в согласовании с международным правом", - заявил он.

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Таким образом, Париж снова поддержал президента Республики Чад Идриса Деби, который противостоит различным повстанческим группировкам.

По словам главы МИД Франции, были уничтожены "десятки" пикапов, а в ходе последовавшей за этим наземной операции армии Чада 250 повстанцев из тех, кто остался от разгромленного конвоя, были взяты в плен.

Деби со дня прихода к власти в 1990 году неоднократно сталкивался с попытками военных переворотов. Международные правозащитные организации ставят под вопрос честность выборов, благодаря которым Деби удерживает у власти.

В 2008 году Франция вторглась в Чад для его защиты от исламистов, а в прошлом году Деби курировал реформу Конституции страны, которая позволит ему оставаться у власти до 2033 года.