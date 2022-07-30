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Газпром заявил о прекращении поставок газа в Латвию. Там ответили, что им все равно

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 21:13
Газпром заявил о прекращении поставок газа в Латвию. Там ответили, что им все равно - Фото
Газпром (фото – ЕРА)

Российская компания Газпром заявила о прекращении поставок газа в Латвию. Министр экономики страны Илзе Индриксоне заявила, что это не имеет значения для латвийского потребителя. Об этом сообщает LSM.lv, объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения.

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Однако издание обращает внимание, что, по данным, доступным на портале латвийского оператора Conexus Baltic Grid, газ в Латвию поступает, хотя и во вдвое меньших объемах.

Сообщение о прекращении поставок газа в Латвию Газпром опубликовал в социальных сетях утром 30 июля. Компания заявила, что этот шаг сделан в связи с нарушением условий отбора газа.

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила, что заявление Газпрома является закономерным, но не имеет значения для латвийского потребителя.

"Мы уже давно не можем рассчитывать на потоки из России. Сейчас приоритетными являются поставки из терминала в Клайпеде, а также работаем над поставками с других направлений. Этот шаг Газпрома существенно для нас ничего не меняет. Конечно, Latvijas gāze какую-то часть получило. Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России. И для нашей безопасности и создания резервов он не значимый", – заявила Индриксоне.

Продолжение поставок российского газа в Латвию может объясняться и тем, что компания Latvijas gāze закупает голубое топливо из РФ, но утверждает, что поставщиком является не Газпром, а оплата производится в евро. Название нового поставщика не разглашается, поскольку, заявляют в Latvijas gāze, – это коммерческая информация.

Читайте также: В Газпроме назвали новые причины, почему не повышают поставки газа в Европу

Вадим Ребрина
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