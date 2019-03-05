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05.03.2019, 20:52

Генерал армии США: Украине надо предоставить новые виды оружия

Генерал армии США: Украине надо предоставить новые виды оружия - Фото
Фото: EPA

Скапаротти не исключил предоставление Украине снайперских систем, боеприпасов, а также систем для ВМС

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Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти сказал, что будет рекомендовать предоставление Украине новых типов оружия. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам, передает Укринформ.

Генерал не исключил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов, а также, учитывая ситуацию в Керченском проливе, систем для Военно-морских сил.

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Скапаротти добавил, что такие решения должны проходить политическое обсуждение.

По мнению генерала Скапаротти, украинские военнослужащие очень хорошо прошли тренировки по использованию противотанковых систем Javelin, которые были предоставлены в прошлом году.

"Они ответственно подошли к безопасности и применению этого оружия. Мы пристально следим. Они хорошо справились", - подчеркнул он.

1 марта 2018 Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРк), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также беспилотников, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

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Теги: Кертис Скапаротти, оружие, ВСУ
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