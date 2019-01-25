Генсек ООН назвал важнейший глобальный риск для человечества

Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Климатические изменения являются для человечества самым глобальным риском. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

"Важнейший системный риск на ближайшее будущее - это климатический", - сказал Гутерреш.

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По его мнению, человечество проигрывает в борьбе с изменениями климата.

Гутерреш отметил, что проблема климата, миграции, дигитализации и другие все более тесно между собой переплетаются, они глобальные, но ответы на них все больше "фрагментированы", что ведет к катастрофе.

Генсек ООН признал, что глобализация со всеми фантастическими изменениями, которые она внесла в жизнь людей, повысила неравенство как между странами, так и внутри самих стран, а неравенство несет в себе риск потенциальных конфликтов.

2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила многотысячная демонстрация в защиту климата.