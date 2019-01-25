Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.01.2019, 08:10

Генсек ООН назвал важнейший глобальный риск для человечества

Генсек ООН назвал важнейший глобальный риск для человечества - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Антониу Гутерреш заявил, что "человечество проигрывает в борьбе с изменениями климата"

Реклама
Реклама

Климатические изменения являются для человечества самым глобальным риском. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

"Важнейший системный риск на ближайшее будущее - это климатический", - сказал Гутерреш.

Реклама

По его мнению, человечество проигрывает в борьбе с изменениями климата.

Гутерреш отметил, что проблема климата, миграции, дигитализации и другие все более тесно между собой переплетаются, они глобальные, но ответы на них все больше "фрагментированы", что ведет к катастрофе.

Генсек ООН признал, что глобализация со всеми фантастическими изменениями, которые она внесла в жизнь людей, повысила неравенство как между странами, так и внутри самих стран, а неравенство несет в себе риск потенциальных конфликтов.

2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила многотысячная демонстрация в защиту климата.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, антониу гутерреш, климатические изменения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 