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Германия дополнительно выделяет 1 млрд евро на обустройство беженцев

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 08:44
Германия дополнительно выделяет 1 млрд евро на обустройство беженцев - Фото
Иллюстративное изображение (фото – EPA)

В Германии на совещании представителей федерального и земельных правительств решено, что федеральный бюджет дополнительно выделит на принятие и обустройство беженцев еще 1 млрд евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Канцлер Германии Олаф Шольц после окончания совещания сообщил, что по итогам обсуждений решено дополнительно выделить из федерального бюджета 1 млрд евро на расходы федеральных земель, связанные с приемом, размещением и содержанием беженцев.

Ранее в этом году Берлин уже увеличивал финансирование расходов земельных властей на обустройство беженцев на 2,75 млрд евро.

В общей сложности расходы Германии на беженцев, включая приехавших из Украины, должны составить 16 млрд евро. Многие коммуны заявляют, что находятся на пределе возможностей принимать и размещать беженцев.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, с начала 2023 года в Германии было подано 101 981 прошение об убежище – на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой статистике не учитываются граждане Украины – им можно не подавать официальное прошение об убежище.

Читайте также: Время расплаты. Сколько налогов будут платить украинские беженцы за границей и в Украине

Сергей Бережной
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