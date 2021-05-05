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Германия не заинтересована в мире как "во времена холодной войны" – Меркель

05.05.2021, 18:39
Германия не заинтересована в мире как
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не заинтересована в мире, "разделенном на лагеря, как это было во времена холодной войны". Об этом сообщает Reuters

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Она отметила, что Соединенные Штаты - самый важный союзник Европы, они продолжают стоять "бок о бок" с ЕС в соперничестве с Китаем и Россией. 

ЕС чувствует себя задетым торговыми войнами, Brexit и тем, что он считает недобросовестной конкуренцией со стороны Китая, которого он воспринимает как системного соперника, отмечает агентство.

Меркель призвала США разработать совместное торговое соглашение. 

Желание Германии заключить торговую сделку с США и укрепить трансатлантические связи, вероятно, осторожно воспримет Франция – президент Эммануэль Макрон сделал приоритетом сокращение зависимости Европы от соперничающих сверхдержав, пишет агентство.

Читайте также: Торговая сделка с Китаем. Байден не планирует отменять решение Трампа

Станислав Стороженко
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торговое соглашение Германия США Ангела Меркель
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