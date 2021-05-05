Германия не заинтересована в мире как "во времена холодной войны" – Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не заинтересована в мире, "разделенном на лагеря, как это было во времена холодной войны". Об этом сообщает Reuters.

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Она отметила, что Соединенные Штаты - самый важный союзник Европы, они продолжают стоять "бок о бок" с ЕС в соперничестве с Китаем и Россией.

ЕС чувствует себя задетым торговыми войнами, Brexit и тем, что он считает недобросовестной конкуренцией со стороны Китая, которого он воспринимает как системного соперника, отмечает агентство.

Меркель призвала США разработать совместное торговое соглашение.

Желание Германии заключить торговую сделку с США и укрепить трансатлантические связи, вероятно, осторожно воспримет Франция – президент Эммануэль Макрон сделал приоритетом сокращение зависимости Европы от соперничающих сверхдержав, пишет агентство.

В ноябре прошлого года Китай и еще 14 стран подписали соглашение о создании зоны свободной торговли "Всестороннее региональное экономическое партнёрство". Это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.

В апреле этого года Европейский парламент одобрил торговое соглашение между Европейским Союзом и Великобританией после выхода последней из ЕС.

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Станислав Стороженко

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