Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 14:30

Германия подозревает россиянина в подготовке теракта

Германия подозревает россиянина в подготовке теракта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генпрокуратура Германии подозревает гражданина РФ Магомета-Али С. в подготовке теракта

Реклама
Реклама

Германия обвиняет гражданина РФ Магомета-Али С. в подготовке взрыва и тяжкого преступления против государства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Германии.

Прокуратура указывает, что в октябре 2016 года он хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества – перекиси ацетона. Вместе с задержанным сейчас во Франции мужчиной он собирался осуществить исламистские нападения в Германии - убить или хотя бы ранить как можно больше людей, считают немецкие правоохранители. По их данным, в подготовке терактов участвовал также гражданин Туниса Анис Амри.

Реклама

Амри, напомним, 19 декабря 2016 года въехал на грузовике в толпу в Берлине.

Француза задержали в апреле 2017 года в Марселе, а россиянина - в августе 2018 года в Берлине.

Отправить:
Распечатать:
Теги: терроризм, теракт, Анис Амри, Магомет-Али С.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 