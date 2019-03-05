Германия подозревает россиянина в подготовке теракта

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Германия обвиняет гражданина РФ Магомета-Али С. в подготовке взрыва и тяжкого преступления против государства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Германии.

Прокуратура указывает, что в октябре 2016 года он хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества – перекиси ацетона. Вместе с задержанным сейчас во Франции мужчиной он собирался осуществить исламистские нападения в Германии - убить или хотя бы ранить как можно больше людей, считают немецкие правоохранители. По их данным, в подготовке терактов участвовал также гражданин Туниса Анис Амри.

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Амри, напомним, 19 декабря 2016 года въехал на грузовике в толпу в Берлине.

Француза задержали в апреле 2017 года в Марселе, а россиянина - в августе 2018 года в Берлине.