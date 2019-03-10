Германию накрыл ураган "Эберхард": приостановили движение поездов

Фото: twitter.com/Mikael_Mackart

В Германии на земле Северный Рейн-Вестфалия из-за урагана "Эберхард" приостановили железнодорожное сообщение. Об этом сообщает Der Spiegel.

Мощность циклона достигла максимального значения в 12 баллов по шкале Бофорта.

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Синоптики предполагают, что ураган продолжит двигаться через Гессен, где находится самый крупный аэропорт страны - Франкфурт-на-Майне, а также Тюрингию и северную Баварию.

По информации Укринформа, в Нуттларе (земля Северный Рейн-Вестфалия) в результате падения дерева погиб 47-летний водитель в своем автомобиле. В Кельне дерево также повредило карету скорой помощи, никто не пострадал.

Травмы получили двое местных жителей, включая сотрудницу команды спасателей, работавшей над разбором завалов.

Немецкая метеослужба объявила второй уровень опасности. В некоторых районах сила ветра достигала 150 км/ч.

30 июля 2018 года NASA опубликовало снимок поверхности Южного экваториального пояса Юпитера, на котором можно увидеть один из мощных штормов, которые происходят там время от времени.