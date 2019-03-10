Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.03.2019, 23:19

Германию накрыл ураган "Эберхард": приостановили движение поездов

Германию накрыл ураган "Эберхард": приостановили движение поездов - Фото
Фото: twitter.com/Mikael_Mackart

В некоторых районах сила ветра достигала 150 км/ч

Реклама
Реклама

В Германии на земле Северный Рейн-Вестфалия из-за урагана "Эберхард" приостановили железнодорожное сообщение. Об этом сообщает Der Spiegel.

Мощность циклона достигла максимального значения в 12 баллов по шкале Бофорта.

Реклама

Синоптики предполагают, что ураган продолжит двигаться через Гессен, где находится самый крупный аэропорт страны - Франкфурт-на-Майне, а также Тюрингию и северную Баварию. 

По информации Укринформа, в Нуттларе (земля Северный Рейн-Вестфалия) в результате падения дерева погиб 47-летний водитель в своем автомобиле. В Кельне дерево также повредило карету скорой помощи, никто не пострадал.

Травмы получили двое местных жителей, включая сотрудницу команды спасателей, работавшей над разбором завалов.

Немецкая метеослужба объявила второй уровень опасности. В некоторых районах сила ветра достигала 150 км/ч.

30 июля 2018 года NASA опубликовало снимок поверхности Южного экваториального пояса Юпитера, на котором можно увидеть один из мощных штормов, которые происходят там время от времени. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, циклон, ураган "Эберхард"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 