Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Патрик Шанахан (фото - EPA)

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сегодня, 11 февраля, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Как сообщает Радио Свобода, в Афганистане он встретится с высокопоставленными военными и афганскими чиновниками.

Глава Пентагона сообщил журналистам, что во время переговоров с афганскими лидерами намерен подчеркнуть необходимость достижения мира с талибами.

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Кроме того, Шанахан отметил, что не получал указаний от Белого дома по снижению численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Часть лидеров Афганистана выступает против мирного соглашения с талибами, тогда как талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя их марионетками Запада.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что США ежегодно тратили на войну в Афганистане $50 млрд.