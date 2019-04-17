Глава ЦРУ убедила Трампа выдворить российских дипломатов

Дональд Трамп (фото - EPA)

Директор ЦРУ Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на покушение на бывшего российского шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает The New York Times.

В конце марта Трамп по просьбе властей Соединенного Королевства издал указ о выдворении 60 российских дипломатов в связи с покушением на Срипалей. NYT пишет, что Трамп скептически относился к этой просьбе, поскольку считал химатаку в Солсбери лишь частью мировых "шипионских игр".

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Но Хаспел убедила Трампа в том, что высылка 60 дипломатов - это "сильный шаг". Дополнительным аргументом стали фотографии британских детей, госпитализированных с подозрением на отравление агентом "Новичок".

29 марта сообщалось, что Министерство финансов и Госдепартамент США завершили подготовку пакета санкций против России в связи с попыткой отравления Скрипалей.

Санкции направлены, в том числе, на банковский сектор РФ, рассказал один из источников.

Для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должен одобрить Белый дом.