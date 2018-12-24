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24.12.2018, 11:52

Главная елка в США из-за правительства осталась без подсветки

Главная елка в США из-за правительства осталась без подсветки - Фото
Фото: u/CharlotteHebdo/Reddit

Приостановление работы правительства США сделало невозможным быстрый ремонт поломки подсветки

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В США главная рождественская ель с 22 декабря осталась без подсветки - ее повредил неизвестный мужчина. Об этом сообщает ABC7.

Теперь восстановить подсветку не могут из-за временной остановки работы правительства Соединенных Штатов. 

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Сейчас в службе национальных парков рассматривают возможность заключить специальное соглашение о партнерстве - чтобы отремонтировать все и вернуть огни на праздничной ели к Рождеству. 

Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства. 

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Теги: правительство, вашингтон, рождество, елка, подсветка
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