Главная елка в США из-за правительства осталась без подсветки

Фото: u/CharlotteHebdo/Reddit

В США главная рождественская ель с 22 декабря осталась без подсветки - ее повредил неизвестный мужчина. Об этом сообщает ABC7.

Теперь восстановить подсветку не могут из-за временной остановки работы правительства Соединенных Штатов.

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Сейчас в службе национальных парков рассматривают возможность заключить специальное соглашение о партнерстве - чтобы отремонтировать все и вернуть огни на праздничной ели к Рождеству.

Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства.