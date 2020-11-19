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Главу ВОЗ обвинили в поддержке одной из сторон гражданской войны в Эфиопии

19.11.2020, 16:50
Главу ВОЗ обвинили в поддержке одной из сторон гражданской войны в Эфиопии - Фото
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Twitter/ВОЗ)

Тедрос был министром здравоохранения и иностранных дел Эфиопии, когда у власти находилась партия, которая сейчас борется с федеральными силами

Военные Эфиопии обвинили главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса в попытках получить оружие и дипломатическую поддержку для партии штата Тыграй, которая борется с федеральными силами. Об этом сообщает Reuters.

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"Он сам является членом этой группы, он преступник", – заявил начальник штаба армии генерал Бирхану Джула и призвауволить Тедроса с поста главы ВОЗ. 

Отмечается, что Бирхану не представил доказательств в поддержку своих обвинений, а ВОЗ пока не прокомментировала эти заявления.

Тедрос занимал пост министра здравоохранения и иностранных дел Эфиопии с 2005 по 2016 год в правящей коалиции, возглавляемой Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). НФОТ управляла Эфиопией в течение десятилетий как наиболее влиятельная часть коалиции, пока премьер-министр Ахмед Абий не вступил в должность в 2018 году.

С тех пор Абий объединил три другие региональные партии в свою национальную партию, а НФОТ присоединиться отказалась.

Бирхану обвинил Тедроса в том, что он использовал международную платформу, чтобы попытаться получить дипломатическую поддержку и оружие для НФОТ.

"Он делал все, чтобы поддержать их, он проводил кампанию, чтобы заставить соседние страны осудить войну. Он работал над созданием оружия для них", – сказал Бирхану.

Как пишет Reuters, непроверенных обвинений со стороны Эфиопии недостаточно, чтобы убрать 55-летнего Тедроса с поста главы ВОЗ, на который он был избран в мае 2017 года.

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Наталия Медведева
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Тедрос Аданом Гебреисус Эфиопия

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