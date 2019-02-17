"Глупая выходка": на соборе в Солсбери вывесили флаг РФ - фото

Фото: instagram.com/cannalletto

Неизвестные повесили российский флаг на строительных лесах вокруг Солсберийского собора утром 17 февраля. Полотнище провисело не менее часа. Об этом сообщает BBC.

Флаг РФ на северной стороне здания заметили на рассвете. По всей видимости, он появился там ночью. Очевидец Ли Мартин рассказал, что увидел флаг размером примерно 10 на 7 метров рано утром.

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В 8:30 утра флаг убрали. В полиции графства Уилтшир заявили, что пока рано судить, есть ли в произошедшем состав преступления - полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

Настоятель собора Николас Попадопулос назвал появление российского флага "выдающейся глупостью". "Это... принижает огромные личные трагедии и ущерб, нанесенный Солсбери беспрецедентными атаками нервно-паралитическим веществом в прошлом году", - добавил священник.

"К счастью, его уже убрали. Какая глупая выходка - издеваться над серьезными событиями, которые пережил в прошлом году Солсбери", - написал член британского парламента Джон Глен, избранный от Солсбери.

Собор получил известность на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошлой весной. Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми в этом преступлении, заявили в эфире телеканала RT, что целью их поездки был как раз "Солсберецкий собор".

Фото: instagram.com/cannalletto