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Гордон Браун рассказал, как Путин ему угрожал: Посадил на низкое кресло и достал досье

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 22:12
Гордон Браун рассказал, как Путин ему угрожал: Посадил на низкое кресло и достал досье - Фото
Фото: EPA

Владимир Путин пытался угрожать бывшему премьер-министру Великобритании Гордону Брауну. Об этом он рассказал The Telegraph накануне выхода его книги "Семь способов изменить мир" с предисловием, где он рассказывает о собственном опыте общения с Путиным.

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"Я впервые встретился с Путиным в 2006 году в Кремле, когда еще был канцлером [казначейства]. Меня посадили на очень низкое кресло, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Он действительно довольно невысокий человек и носит эти каблуки. Так или иначе, в тот день он достал свои записки и начал читать всю информацию, которую имел обо мне, будто хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я сам. Поэтому, когда говорят, что Путин изменился и только сейчас начал угрожать, я могу ответить, что он угрожал мне даже тогда", – сказал Браун.

Встреча Брауна и Путина прошла за несколько месяцев до убийства Александра Литвиненко.

Александр Литвиненко умер от острой лучевой болезни 23 ноября 2006 года, через три недели после того, как выпил чай, содержавший полоний-210, в баре отеля "Миллениум" в Лондоне. В 2016 году вышел официальный отчет о расследовании убийства Литвиненко российскими спецслужбами. В нем говорится, что "операция по убийству Литвиненко, вероятно, была санкционирована господином Патрушевым, а также президентом Путиным".

Экс-премьер Британии говорит, что был уверен в причастности Путина к убийству.

"В официальном отчете сделан вывод, что это "вероятно" он, но я был уверен, имея всю информацию, что Путин не только санкционировал это, но и собирался совершить новые убийства. Поэтому мы в течение многих лет после этого защищали людей, которые могли быть в его списке", — рассказал Браун.

Через десять лет, когда государственная защита была снята, "случился Солсбери".

4 марта 2018 года в городе Солсбери российская разведка отравила бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного на родине за шпионаж и обмененного в Великобританию, и его дочь Юлию. Для отравления было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок". Они выжили.

"Единственное, что понимает Путин, — это сила. Слабостью он будет пользоваться. Он оппортунист до энной степени", — заявил Браун.

Экс-премьер считает, что нынешнее вторжение в Украину стало следствием отсутствия должной реакции Запада на оккупацию Крыма и применение химического оружия в Сирии режимом Башара Асада.

"Тогда мы отошли, не приняли мер. И Путин увидел слабость в нашем ответе, так что наши ошибки берут начало оттуда", — заявил Браун.

Андрей Водяный
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владимир путин Гордон Браун
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