Госдепартамент предупредил об угрозе терактов в Барселоне

Государственный департамент США призывает быть острожными во время рождественских и новогодних праздников в районе улицы Рамбла в Барселоне. Предупреждение опубликовано в Twitter.
Туристов и горожан просят быть острожными в местах движения транспорта, в том числе велосипедов и автобусов.
"Террористы могут атаковать без предупреждения, нацеливаясь на туристические локации, транспортные узлы и другие общественные места", - отметили в Госдепартаменте.
В апреле 2018 года в Барселоне грузовик наехал на прохожих, травмы получили семь человек, включая детей 11 и 13 лет.