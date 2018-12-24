Госдепартамент предупредил об угрозе терактов в Барселоне

Улица Рамбла (фото - welcome-to-barcelona.com)

Государственный департамент США призывает быть острожными во время рождественских и новогодних праздников в районе улицы Рамбла в Барселоне. Предупреждение опубликовано в Twitter.

Туристов и горожан просят быть острожными в местах движения транспорта, в том числе велосипедов и автобусов.

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"Террористы могут атаковать без предупреждения, нацеливаясь на туристические локации, транспортные узлы и другие общественные места", - отметили в Госдепартаменте.

В апреле 2018 года в Барселоне грузовик наехал на прохожих, травмы получили семь человек, включая детей 11 и 13 лет.