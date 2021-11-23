Гренландские инуиты требуют от Дании компенсацию за неудавшийся социальный эксперимент

Шесть коренных гренландцев, которых в 1951 году детьми вывезли в Данию в рамках социального эксперимента, требуют компенсации от датского государства. Об этом сообщает BBC.

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Шестеро инуитов, которым сейчас за 70, – последние живые члены группы из 22 детей, которые были вывезены из Гренландии в Данию, где из них должны были сделать "маленьких датчан". Когда позже они вернулись в Гренландию, их поместили в приют, многие больше не видели свои семьи.

Сейчас шестеро участников признанного неудавшимся эксперимента требуют по $37 800. Датские власти пока не комментируют этот вопрос.

В прошлом году премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально извинилась от имени своей страны за проведение эксперимента.

СПРАВКА. Гренландия – автономная территория в составе королевства Дания. Она зависит от Копенгагена в вопросах валюты, внешних отношений и обороны. Также Гренландия получает от Дании крупные ежегодные субсидии.

Что случилось с детьми?

В 1951 году датские власти решили, что одним из способов модернизации Гренландии будет создание гренландцев нового типа.

Учителей и священников попросили определить детей, которых можно перевоспитать и дать "лучшую жизнь" на материковой части Дании, а затем вернуть в качестве образцов для подражания в отношениях между Гренландией и Данией.

Многие семьи сопротивлялись, но некоторые уступили, и в мае 1951 года корабль MS Disko отплыл из Нуука с 22 детьми на борту.

Хелен Тизен, которой сейчас за 70, но на тот момент было семь, сказала, что ее мать, которая после смерти отца осталась одна с тремя детьми, сказала ей, что Дания "просто как рай, ты не должна грустить".

По прибытии дети были лишены контактов с родственниками, их поместили в приемные семьи.

Хелен узнала, почему ее забрали, только в 1996 году, когда ей было 52 года. Она так и не восстановила свои отношения с матерью.

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Вадим Ребрина

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