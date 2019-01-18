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18.01.2019, 06:40

Грозному простили 9 млрд рублей долга за газ: боялись протестов

Грозному простили 9 млрд рублей долга за газ: боялись протестов - Фото
Фото: ЕРА

Прокуратура убеждена - "безнадежно" надеяться, что жители города погасят долги. Суд с ней согласился.

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Решением Заводского райсуда чеченской столицы компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" обязали списать 9 миллиардов рублей (почти 3,8 млрд грн) долга из-за неоплаты жителями услуг по газоснабжению. Об этом со ссылкой на требование прокуратуры пишет издание Кавказский узел.

Прокуроры решили, что "фактически безнадежно" пытаться взыскать задолженность. Более того, отметили они, требования ее погасить "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления".

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Суд удовлетворил иск, о чем еще 16 января сообщил сайт прокуратуры. На сайте суда и дочерней компании Газпрома решения пока нет.

В столице Чечни массово отключают газовых должников уже больше года.

Большая часть населения Грозного имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, а за электричество не платит больше трети жителей (данные мэрии).

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Теги: прокуратура, чечня, грозный, списание долгов, газоснабжение
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