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Guardian обвинила королеву в попытке скрыть свое состояние. В Букингемском дворце ответили

08.02.2021, 22:31
Guardian обвинила королеву в попытке скрыть свое состояние. В Букингемском дворце ответили - Фото
Королева Елизавета (фото - Will Oliver_EPA)

7 февраля британская газета The Guardian опубликовала расследование, основанное на документах из Национального архива, согласно которому Елизавета II лоббировала изменение закона, чтобы скрыть свое состояние. В Букингемском дворце говорят, что это не соответствует действительности.

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Guardian пишет, что в 1973 году частный адвокат королевы оказал давление на министров, и они изменили закон, который обязал бы королеву раскрыть общественности информацию о приобретенных ею акциях частных компаний. В законе предусмотрели норму, по которой правительство может делать исключения для определенных инвесторов и держать их вложения в тайне.

Издание утверждает, что процедура "королевского согласия", предполагающая право монарха знакомиться с законопроектами перед их принятием, дала возможность королеве преследовать личные интересы.

Однако Букингемский дворец отрицает обвинения. Там заявили, что королева всегда дает "зеленый свет" законопроектам, предоставленным правительством.

"Королевское согласие – это парламентская процедура, в которой роль суверена чисто формальная. Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Утверждение, будто суверен заблокировал принятие закона, попросту не соответствует действительности", – говорится в официальном заявлении представителей Елизаветы II.

В Букингемском дворце добавили, что только парламент решает, знакомить ли монарха с той или иной законодательной инициативой.

Как пишет BBC, в мае 2020 года газета Sunday Times оценила личное состояние Елизаветы II в £350 млн (372-я строчка в списке самых богатых людей в Великобритании). По сравнению с 2019 годом размеры королевского богатства сократились на £20 млн, что объясняется рыночным падением цен на принадлежащие ей инвестиции.

В 2017 году журнал Forbes писал со ссылкой на исследования компании Brand Financе, что общая стоимость британской королевской семьи составляет $88 млрд. Правда, в данном случае оценивалось не только личное состояние монархов, но и их общий вклад в экономику, то есть принадлежащие британской монархии активы и ее стоимость как торговой марки.

В YouTube начали загружать документальный фильм Ричарда Коустона о британской королевской семье – "Королевская семья".

Вадим Ребрина
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Великобритания елизавета ll
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