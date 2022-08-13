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Гутерриш назначил постоянного координатора "зернового коридора" от ООН

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 05:39
Гутерриш назначил постоянного координатора
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу назначил постоянного координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле. Им стал Амид Махмуд Абдулла из Судана, бывший заместитель директора Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщается на сайте ООН.

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Суданец Абдулла заменил Фредерика Кенни из США, которого на этот пост временно откомандировала Международная морская организация.

Гутерриш назначил постоянного координатора "зернового коридора" от ООН
  • 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, России, ООН и Турции.
  • Первое судно в рамках соглашения вышло из украинского порта 1 августа, а по состоянию на 13 августа их количество достигло 14-ти. Еще четыре судна стали в порты для загрузки.
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Андрей Водяный
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