Гутерриш назначил постоянного координатора "зернового коридора" от ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу назначил постоянного координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле. Им стал Амид Махмуд Абдулла из Судана, бывший заместитель директора Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщается на сайте ООН.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суданец Абдулла заменил Фредерика Кенни из США, которого на этот пост временно откомандировала Международная морская организация.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, России, ООН и Турции.

Первое судно в рамках соглашения вышло из украинского порта 1 августа, а по состоянию на 13 августа их количество достигло 14-ти. Еще четыре судна стали в порты для загрузки.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.