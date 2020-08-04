Хочешь приехать - плати 20 евро за медуслуги: в Греции ввели туристический сбор

После оплаты сбора турист сможет получать медицинскую помощь в греческой поликлинике или медицинском центре

Туристы, въезжающие в Грецию, с начала августа должны будут платить дополнительный сбор - 20 евро за медицинские услуги, которые они могут получить за время пребывания в стране, сообщает местный ресурс Greek Reporter.

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До этих пор медицинские услуги в Греции для туристов были бесплатными - приезжающие должны были оплачивать только госпитализацию, если та вдруг понадобилась, говорится в сообщении.

Теперь Министерство здравоохранения страны приняло решение, что туристы должны платить дополнительный сбор, чтобы в дальнейшем иметь возможность обратиться в греческие поликлиники или медицинские центры. Неотложная помощь теперь тоже станет платной.

Новые сборы будут распространяться не только на туристов, но и на тех, кто проживает в Греции, но не имеет постоянного гражданства.

Власти страны считают, что таким образом смогут собрать "значительные средства", особенно в период туристического сезона, когда страну "посещают миллионы приезжих". Новое постановление Минздрава меняет положения закона, действующего с 2017 года, согласно которому больницы брали оплату с пациентов только уже за фактически оказанные услуги.

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Дарья Мостовая

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