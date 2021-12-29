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Илон Маск рассказал, каким он видит правительство марсианской колонии

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 10:00
Илон Маск рассказал, каким он видит правительство марсианской колонии - Фото
Илон Маск (фото - EPA)

Первые колонии на Марсе могут управляться примерно так же, как первые колонии на Американском континенте – прямой демократией. Такое мнение высказал инициатор "марсианской" программы SpaceX Илон Маск в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

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Он считает, что представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна, и сам он предложил бы "естественное правительство".

"Люди сами смогут голосовать за принятие законов, а законы должны быть простыми и легкими для понимания", – сказал Маск.

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Сергей Бережной
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Илон Маск Марс космос колония освоение космоса прямая демократия
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