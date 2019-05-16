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16.05.2019, 18:31

InformNapalm: Беларусь может потерять независимость и суверенитет

InformNapalm: Беларусь может потерять независимость и суверенитет - Фото
Денис Ивашин (скриншот из видеозаписи)

В белорусской службе международной организации InformNapalm заявляют, что независимость страны - под угрозой

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Существует прямая угроза независимости и суверенитету Беларуси, сообщает редактор белорусской службы международной организации InformNapalm Денис Ивашин в официальном заявлении.

Редактор заявил, что "Россия планирует окончательно поглотить Беларусь под прикрытием полноценного развертывания проекта так называемого "Союзного государства".

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"Имеется прямая угроза потери суверенитета и независимости Беларуси", - почеркнул он.

Также Ивашин добавил, что российские спецслужбы ведут против него информационную кампанию, чтобы дискредитировать его деятельность.

InformNapalm - это международная разведывательная организация, работающая на общественных началах. Сайт создали в 2014 году, после начала агрессии России против Украины в Крыму, чтобы информировать международное сообщество о происходящих событиях. Организация декларирует, что принимает участие в информационной войне. 

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Теги: беларусь, informnapalm, денис ивашин
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